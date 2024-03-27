УПЦ выселили из собора времен Киевской Руси: как объект национального наследия оказался в руках МП (фото)

Примерная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 млн грн

В Украине продолжают возвращать в собственность государства храмы УПЦ МП. На этот раз суд обязал Киевскую митрополию УПЦ вернуть государству, находящийся в Каневе Успенский (Георгиевский) собор.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. По данным правоохранителей, решение было принято после иска Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области.

Важно отметить, что Успенский собор – древний храм времен Киевской Руси, построенный в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем. Следствием было установлено, что исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение Украинской православной церкви (МП) оформить право собственности на памятник археологии. В дальнейшем это послужило основанием для регистрации права коллективной собственности. Прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Ведь законодательством установлен прямой запрет на отчуждение памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

"Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также упразднил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения", — говорится в сообщении.

Исковое заявление окружной прокуратуры в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины к исполкому Каневского городского совета и Киевской митрополии УПЦ (МП) суд удовлетворил. Отмечается, что примерная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 млн грн.

Напомним, ранее мы писали о том, почему УПЦ МП до сих пор живет в Лавре.