Не дали занести в храм гроб с телом воина? Вокруг УПЦ МП новый скандал

В епархии УПЦ МП рассказывают другую версию произошедшего

Священник УПЦ (также неофициально употребляется термин УПЦ Московского патриархата — прим. ред ) закрыл двери храма для семьи павшего украинского бойца и якобы не разрешил занести гроб с телом защитника в церковь. Инцидент произошел в селе Виженко на Буковине.

Об этом в своем Facebook сообщила народная депутат Ирина Никорак. Она отметила, что в итоге героя отпевали возле церкви священники Православной церкви Украины.

"На днях привезли погибшего на фронте воина Дмитрия Клима, который круглогодично был без вести пропавшим. Лишь через год нашли и идентифицировали тело, и привезли домой к семье. Рядом с их домом кладбище, где похоронены его родители, бабушки и дедушки, и семья там есть" место для захоронения. Кладбище — при Николаевской церкви УПЦ, священник которой не впустил семью с телом погибшего героя в церковь и, конечно, отказался отпевать службу", — написала Никорак.

Нардепка отметила, что подобная практика трагическая и позорная и "имеет место почти каждый день в украинских городах и селах".

"В это же время женщины-прихожанки этой церкви УПЦ полностью поддерживают действия священника, который не пускает отпевать с достоинством и почестями героя в церкви говоря, цитирую: "ну все правильно, в свой дом чужих не пускаем"…", — отметила народная избранница, отметив, что от подобного "сердце сжимается от боли".

В заключение Никорак заметила, что подобное "не о Боге и вере, а о слепом фанатичном следовании непонятно каким ценностям".

Как оправдываются в УПЦ МП

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП рассказывают другую версию произошедшего. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что священнослужитель УПЦ якобы был предупрежден о похоронах и ждал звонка от родственников, однако ему так никто и не позвонил. В епархии убеждают, что настоятель храма позволил бы священнику ПЦУ отпеть погибшего, как хотели родственники, но его не было в поселке на тот момент.

"Он не мог присутствовать в пгт Выженко, но телефон держал возле себя, ожидая, что ему позвонят, чтобы открыть храм. Однако получилось так, что священники ПЦУ отпели погибшего Дмитрия Клима во дворе храма, хотя могли позвонить настоятелю и попросить открыть храм", — утверждают в епархии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о клирике УПЦ МЦ, который использовал ребенка и катафалк, чтобы вывезти уклоняющегося в Молдову. На границе священнослужитель был задержан.