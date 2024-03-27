УПЦ виселили із собору часів Київської Русі: як об’єкт національної спадщини опинився в руках МП (фото)

Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн. грн.

В Україні продовжують повертати у власність держави храми УПЦ МП. Цього разу суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ повернути державі Успенський (Георгіївський) собор, що у Каневі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. За даними правоохоронців, рішення було ухвалено після позову Смілянської окружної прокуратури Черкаської області.

Важливо відзначити, що Успенський собор – стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. Слідством було встановлено, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам’ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

"Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення", — йдеться у повідомленні.

Позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП) суд задовольнив. Зазначається, що приблизна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому УПЦ МП досі живе у Лаврі.