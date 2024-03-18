Нардепы получили от лоббиста УПЦ МП письмо с угрозами: Вятрович сообщил детали

Народные избранники решили обратиться в СБУ

Народные депутаты получили письмо с угрозами от американской адвокатской конторы Amsterdam & Partners LLP. Она представляет интересы УПЦ МП и финансируется экс-нардепом и бизнесменом Вадимом Новинским.

Об этом в Facebook сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович. По его словам, эта ситуацию обсудили на заседании Комитета ВР.

"Только что завершилось заседание Комитета, на котором рассматривали беспрецедентную ситуацию — письмо с угрозами на имя депутатов Верховной Рады Украины по поводу законопроекта о запрете Русской православной церкви от американской адвокатской конторы, отмечающей, что представляет интересы так называемой Украинской православной церкви Московского патриархата", — написал нардеп.

По словам Вятровича, как оказалось, контора финансируется подсанкционным бывшим депутатом Вадимом Новинским. Он подчеркнул, что Комитет принял решение обратиться в СБУ, чтобы они проинформировали о ситуации своих американских коллег.

"Для меня это письмо с угрозами, которое появилось вскоре после принятия Комитетом поправок ко второму чтению к законопроекту о религиозных организациях, является свидетельством того, что мы действительно подготовили качественный проект, который может остановить влияние русской церкви в Украине. Поэтому обрадован, что Комитет поддержал сейчас мое предложение обратиться к руководству ВРУ о том, чтобы уже на ближайшем заседании включить этот законопроект в повестку дня. Его принятие как закона — вопрос национальной безопасности Украины", — подчеркнул Вятрович.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 октября 2023 года в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Этот правительственный законопроект открывает путь к запрету судом деятельности УПЦ МП в Украине.