Ограничение Telegram в Украине: Буданов высказался, реальна ли угроза

Популярный мессенджер может быть использован на благо

Популярный мессенджер Telegram безусловно является проблемой с точки зрения национально безопасности, поскольку россияне через него продолжают активно распространять свою пропаганду. Однако он также может быть и полезным для Украины.

Как рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, к примеру, через этот мессенджер можно доносить украинские новости до людей на оккупированных территориях. Его слова приводит Центр стратегических коммуникаций.

"Самое интересное — это Telegram, все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", — сказал глава разведки.

Он отметил, что выступает против притеснений свободы слова, однако отмечает, что в Telegram любой человек может создать свой канал и писать туда любой бред. А когда его деятельностью начинают интересоваться спецслужбы, то их авторы прикрываются свободой слова.

"Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", — добавил Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант — запрет.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.