В Харькове изменят графики отключения света: Синегубов рассказал подробности

Энергосистему Украины все еще нельзя подвергать серьезным нагрузкам

Из-за обстрела Харьковской области 22 марта в городе до сих пор действуют графики отключения света. Однако местные власти намерены постепенно сокращать часы отключения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ "Объектив". По состоянию на 27 марта в регионе действует два типа отключений: стабилизационные и аварийные.

Олег Синегубов отметил, что время отключения может быть не стабильным, но на это есть объективные причины. Однако вместо 6 часов без света хотят сократить отключения до 2 часов.

"Не соблюдают, поскольку, возможно, где-то не выдерживают фактически сети, тогда мы переходим на аварийные графики отключений. Во-вторых, сейчас мы можем подать электроэнергию ночью всем 100% абонентам Харькова, поверьте мне, это уже победа. Дальше будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать. Пока мы имеем, что свет в сутки выключают на шесть часов. Хотим выйти примерно четыре или два часа нет", – сказал Синегубов.

Перебои со светом наблюдаются в 17 населенных пунктах в трех районах области — Харьковском, Богодуховском и Чугуевском. При этом энергетики будут пробовать подключать к сети сразу нескольких населенных пунктов, если это не будет вредить энергосистеме.

"Отключать условно говоря, Лозовую, если она не находится на линии электросети, и это Харькову не повлияет на количество напряжения, которое мы будем иметь, то отключать или переводить на графики нет смысла", – отметил Синегубов.

Напомним, что в результате атаки 22 марта без света остались несколько регионов Украины, в частности Харьковская, Одесская, Кировоградская и Днепропетровская области. В "Укрэнерго" отметили, что подобных атак на энергосистему Украины не было даже прошлой зимой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда Харькову полностью вернут свет. В "Укрэнерго" отметили, что решают этот вопрос поэтапно.