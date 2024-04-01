Киев даже не попал в топ-3: какие города выделяют больше других в поддержку ВСУ

Лидер рейтинга выделил 38% от бюджета

По итогам прошлого года был сформирован рейтинг областных центров по размеру суммы, выделенной из бюджета на Вооруженные Силы Украины. Наибольшую часть потратил Житомир.

Также по размеру расходов первенство занимают Хмельницкий и Полтава, а вот Киев оказался на 4 месте. Об этом идет речь в инфографике UA War Infographics.

Рейтинг был составлен на основе подсчета, сколько из бюджета городов было выделено и потрачено на оборону. Следует отметить, что в распоряжении каждого города разная сумма этих средств. Поэтому в процентном соотношении размер расходов и расходов одного городского бюджета может быть больше размера другого.

Поэтому и получается, что лидером по расходам стал Житомир, который 38% своего бюджета Житомир выделил на оборону в 2023 году.

Последние ступени в этом рейтинге занимают Харьков, Винница и Запорожье. Из своих бюджетов города выделили менее 5% на ВСУ.

Отметим, что в прошлом году в некоторых городах возникало немалое недовольство органами местной власти, ведь, по мнению горожан, средства из бюджета, которые можно было направить на ВСУ, выделялись на благоустройство города, в котором нужды не было. Так, подобное случилось, в начале декабря 2023 года под стенами КГГА, где во время сессии Киевсовета депутаты планируют принять бюджет на 2024 год, проходила акция под названием "Деньги на ВСУ". Люди требовали от городских властей усилить финансовую поддержку военных и перенаправить бюджетные средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, как сообщил "Телеграфу" председатель фракции "Голос" Георгий Маленко, развивать и поддерживать инфраструктуру городов необходимо, однако стоит смотреть, что реальная потребность, а что — прихоть.