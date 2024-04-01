Київ навіть не потрапив до топ-3: які міста виділяють більше за інших на підтримку ЗСУ

Лідер рейтингу виділ 38% від бюджету

За підсумком минулого року було сформовано рейтинг обласних центрів за розміром суми, яка з бюджету була виділена на Збройні Сили України. Найбільшу частку витратив Житомир.

Також за розміром витрат першість займають Хмельницький та Полтава, а от Київ — опинився на 4 місці. Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics.

Рейтинг було складено на основі підрахунку скільки з бюджету міст було виділено та витрачено на оборону. Варто зауважити, що у розпорядженні кожного міста різна сума цих коштів. Тому у відсотковому співвідношенні розмір видатків та витрат одного міського бюджету, може бути більшим за розмір іншого.

Тож, і виходить, що лідером за витратами став Житомир, який 38% свого бюджету Житомир виділив на оборону у 2023.

Останні щаблі у цьому рейтингу займають Харків, Вінниці та Запоріжжя. Зі своїх бюджетів міста виділили менш як 5% на ЗСУ.

Зауважимо, що торік у деяких містах виникало чимале невдоволення органами місцевої влади, адже, на думку містян, кошти з бюджету, які можна було направити на ЗСУ, натомість виділялись на благоустрій міста, у якому потреби не було. Тож, подібне сталось, на початку грудня 2023 року під стінами КМДА, де під час сесії Київради депутати планують ухвалити бюджет на 2024 рік, проходила акція під назвою "Гроші на ЗСУ". Люди вимагали від міської влади посилити фінансову підтримку військових та перенаправити бюджетні кошти столиці на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, як повідомив "Телеграфу" голова фракції "Голос" Георгій Маленко, розвивати та підтримувати інфраструктуру міст необхідно, проте варто дивитись, що є реальною потребою, а що — забаганкою.