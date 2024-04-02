За штурвалом был Арестович? Украинцы встретили новость об ударе по Татарстану порцией мемов

Новости о попадании особенно порадовали

Вторник, 2 апреля, начался для украинцев с замечательной новости об атаке на НПЗ и заводе по производству "Шахедов" в Ебалуге и Нижнекамске, Татарстан. Предварительно известно, что атаки – операции Главного управления разведки Украины.

Но украинцы не могли не отметить такое событие порцией мемов и шуток. Так что "Телеграф" сделал их подборку.

Одним из первых покорил сеть мем о том, что за удар по заводу на себя взял ответственность Владихат эль Зелени и Кирилл аль Будани, что является отсылкой к Владимиру Зеленскому и Кириллу Буданову.

Еще одним источником для шуток стал бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, не раз хваставшийся собственными заслугами. Поэтому авторы этого мема посмеялись над тем, что такой летчик как Арестович мог влететь в цель столь эпически.

Без классических шуток о "добром утре" не обошлось.

Пользователи сети также насмешливо заметили, что попасть в такой завод — все равно, что разбомбить роддом "Шахедов".

А вот студентам, которые могут быть причастны к сборке этих дронов, стоит обратить внимание на более правдивую рекламную кампанию учебного заведения, пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" писал, что сбитие редкого и очень дорогого российского военного самолета А-50 наделало немало шума в сети. Пока в РФ оплакивают свою ценную боевую машину, украинцы же наладили бесперебойный выпуск мемов и насмешек на тему.