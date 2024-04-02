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За штурвалом був Арестович? Українці зустріли новину про удар по Татарстану порцією мемів

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Епічні кадри без уваги не залишились Новина оновлена 02 квітня 2024, 12:10
Епічні кадри без уваги не залишились. Фото Колаж "Телеграф"

Новини про влучання особливо порадували

Вівторок, 2 квітня, почався для українців з чудової новини про атаку на НПЗ та завод по виробництву "Шахедів" у Єбалузі та Нижньокамську, Татарстан. Попередньо відомо, що атаки — операції Головного управління розвідки України.

Та українці не могли не відзначити таку подію порцією мемів та жартів. Тож "Телеграф" зробив їхню добірку.

Одним з перших підкорив мережу мем про те, що за удар по заводу на себе взяв відповідальність Владіхат эль Зелені та Кирил аль Будани, що є відсилкою до Володимира Зеленського та Кирила Буданова.

Ще одним джерелом для жартів став колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, який не одноразово вихвалявся власними заслугами. Тож автори цього мему покепкували з того, що такий льотчик як Арестович міг влетіти у ціль настільки епічно.

Без класичних жартів про "добрий ранок" не минулось.

Користувачі мережі також глузливо зауважили, що поцілити у такий завод — все одно, що розбомбити пологовий будинок "Шахедів".

А от студентам, які можуть бути причетними до зборки цих дронів, варто звернути увагу на більш правдиву рекламну кампанію навчального закладу, пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" писав, що збиття рідкісного і дуже дорогого російського військового літака А-50 наробило чимало галасу в мережі. Поки в РФ оплакують свою цінну бойову машину, українці ж налагодили безперебійний випуск мемів та глузувань на тему.

Теги:
#Завод #Татарстан #Меми #Шахед