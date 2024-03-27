"Русичи против ящеров": Путин потребовал создать российскую игровую приставку, в сети волна мемов

На реализацию своей идеи глава Кремля дал срок до середины июня

Президент России Владимир Путин требует начать в РФ производство игровых приставок и консолей. В сети иронизируют по этому поводу.

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания стационарных и портативных игровых приставок. Кроме них он распорядился создать операционную и облачную системы доставки игр и программ пользователям. На исполнение этих задач глава Кремля дал правительству РФ срок до 15 июня 2024 года. Ответственным за их выполнение он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, пишут росСМИ.

Сеть отреагировала на эту новость сарказмом. Вспоминают советскую электронную игру "Ну, погоди", которая будет изменена с учетом перебоев с яйцами в России. Есть и другие варианты, какими могут быть российские приставки. Иронизируют и над тем, как в России будут заставлять программистов создавать их.

В сети также выдвигают шутливые предположения, какими могут быть игровые приставки в РФ. Перечисляют даже варианты игр: "Волк ловит яйца", "Танковый биатлон 8-бит", "Русичи против ящеров".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Путин поручил "Газпрому" создать компьютерную игру. Это должен быть российский футбольный симулятор, аналог игровой серии FIFA и FC 2024.