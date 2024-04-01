Украинцы "поздравили" россиян с 1 апреля порцией мемов о войне (фото)

Подсмеивались не только по потерям и событиям внутри России

Ко дню смеха, который приходится на 1 апреля, украинцы остроумно шутят над россиянами. На третий год войны, которую Россия начала против Украины с большими амбициями, причин для насмешки немало.

Ведь успехи страны-террористки сомнительны. "Телеграф" собрал для вас мемы, которые уже успели порадовать пользователей сети.

Среди шуток едва ли не самым популярным стало высмеивание того, что происходит непосредственно в России. Ведь рейды добровольцев в Белгородской и Курской областях наделали немало шума.

Шутили украинцы и над тем, что уже который год посевная будет проходить несмотря на войну. Мол, неизвестно вообще, что может остановить украинцев от засева полей.

Также не обошлось без насмешки над "второй армией мира", которая поражает разве что потерями собственных солдат. За 768 дней войны россияне потеряли около 442 880 человек. Потери в технике тоже немалые.

Больше силы российской пропаганды, наверное, страх россиян перед собственным государством. И если их пугают автозаки, то украинцев, похоже, не испугает уже ничто.

А вот порадовать украинцев сможет победа и смерть российского диктатора Владимира Путина, над которой насмехаются уже не первый год.

И как же в день смеха не случись уже привычную игру слов.

Шутки и мемы за время войны стали своеобразным успокоительным украинцем. Забавные ситуации разлетались сетью быстро: например, как бабушка сбила дрон банкой огурцов или украденный у россиян танк, или волк, который охотился на русский дрон.

Ранее "Телеграф" собирал мемы, которыми украинцы прокомментировали ситуацию с ракетой России, пересекшей воздушную границу Польши. Но 39 секунд в воздушном пространстве оказалось недостаточно, чтобы ликвидировать ее.