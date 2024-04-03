На Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но не того

Новость изначально прошла незамеченной

В поселке Межевая (Днепропетровская область) во время переименования улиц произошло нечто странное. Там, избавляясь от символов, которые символизируют российскую имперскую политику, переименовали улицу Пушкина на улицу Пушкина.

Данный казус произошел еще в январе 2024 года. Переименовать улицу решили 25 января во время очередного заседания исполкома. По данным СМИ, улицу, названную в честь Александра Пушкина назвали в честь Юхима Пушкина.

Новость прошла незамеченной, однако спустя время на неё обратила внимание организация, которая борется за очищение Украины от оккупационных маркеров и названий улиц. Как оказалось, избавляясь от имперского прошлого, власти Межевой вернули жителям советское наследие. Дело в том, что Ефим Пушкин являлся почитаемым в СССР военачальником, родившимся в Саратовской губернии Российской Империи.

Он воевал против имперцев во время гражданской войны и буквально был соучастником прихода советов к власти.

"Участвовал в боях на Южном фронте и в подавлении антисоветского восстания в Астрахани", — говорится в открытых источниках.

Погиб в бою во время Второй мировой войны под Николаевом и был похоронен в городе Днепр.

"И немного кринжа из Днепропетровской области. В поселке Межевая один Пушкин заменил другого", — комментируют в организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове после жестокого обстрела таки переименовали Пушкинскую и еще ряд улиц.