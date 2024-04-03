На Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але не того

Новина спочатку пройшла непоміченою

У селищі Межова (Дніпропетровська область) під час перейменування вулиць сталося щось дивне. Там, позбавляючись символів, які символізують російську імперську політику, перейменували вулицю Пушкіна на вулицю Пушкіна.

Цей казус стався ще у січні 2024 року. Перейменувати вулицю вирішили 25 січня під час чергового засідання виконкому. За даними ЗМІ, вулицю, названу на честь Олександра Пушкіна, назвали на честь Юхима Пушкіна.

Новина пройшла непоміченою, проте згодом на неї звернула увагу організація, яка бореться за очищення України від окупаційних маркерів та назв вулиць. Як виявилося, позбавляючись імперського минулого, влада Межової повернула жителям радянську спадщину. Справа в тому, що Юхим Пушкін був шанованим в СРСР воєначальником, який народився в Саратовській губернії Російської імперії.

Він воював проти імперців під час громадянської війни і був фактично співучасником приходу совєтів до влади.

"Брав участь у боях на Південному фронті та придушенні антирадянського повстання в Астрахані", — йдеться у відкритих джерелах.

Загинув у бою під час Другої світової війни під Миколаєвом та був похований у місті Дніпро.

"І трохи крінжа з Дніпропетровської області. У селищі Межова один Пушкін замінив іншого", — коментують в організації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові після жорстокого обстрілу таки перейменували Пушкінську та ще низку вулиць.