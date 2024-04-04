Какие повестки будут вручать украинцам в апреле: есть несколько видов

Один из видов сейчас не вручают

В связи с военным положением и общей мобилизацией мужчинам в апреле продолжат вручать повестки. Однако не каждая из них означает, что военнообязанного отправят на фронт.

Всего есть четыре вида повесток, но один из них сейчас не вручается, потому как не происходит призывная кампания срочников. "Телеграф" рассказывает, что означает каждая из повесток и какие из них могут получить украинцы.

Речь идет о таких видах: для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке общей мобилизации, а также повестка о призыве на срочную военную службу (сейчас не выдают). Каждая из них вручается в отдельных случаях.

Повестка для уточнения данных

Этот документ вручают военнообязанным, чтобы те явились в ТЦК и СП и обновили данные о себе. Речь идет о внесении в базу данных сведений о себе — семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей.

Повестка на прохождение ВВК

Название этой повестки говорит само за себя. При получении этого уведомления, военнообязанному стоит отправить на прохождение медкомиссии, где будет сделан вывод, годен ли мужчина или нет.

Мобилизационное распоряжение

Этот вид повесток предназначается исключительно для тех, кто уже прошел медкомиссию и был признан годным для несения военной службы. После получения данного вида повестки мужчина направляется к месту прохождения им военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что должно быть указано в законно врученной повестке. Следует обращать внимание на несколько важных моментов.