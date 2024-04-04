Зеленский на Ставке заслушал Сырского и Умерова: продвижение россиян остановлено
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Зеленский дал ряд поручений каждому из присутствующих на Ставке
Президент Владимир Зеленский провел Ставку, на которой заслушал доклады военных. Среди рассматриваемых главных вопросов — фронт, БПЛА, средства РЭБ и противовоздушная оборона. Докладывали главком Сырский, министр обороны Умеров и начальник Генштаба Баргилевич.
Сообщения об этом появилось в Telegram-канале Президента. Отмечено, что в ответ на доклады Зеленский дал ряд поручений.
"Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях. Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", — говорится в сообщении.
Министр обороны Рустем Умеров отчитался о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭС и о подготовке новых соглашений. В ответ на это Президент поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.
Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора, а также о результатах использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. В ответ Зеленский дал ряд поручений по дальнейшему усовершенствованию тактик Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Зеленского провели трехчасовое совещание по дронам и РЭБ. На заседании обновили планы производства по всем типам беспилотников.