Зеленский на Ставке заслушал Сырского и Умерова: продвижение россиян остановлено

Зеленский дал ряд поручений каждому из присутствующих на Ставке

Президент Владимир Зеленский провел Ставку, на которой заслушал доклады военных. Среди рассматриваемых главных вопросов — фронт, БПЛА, средства РЭБ и противовоздушная оборона. Докладывали главком Сырский, министр обороны Умеров и начальник Генштаба Баргилевич.

Сообщения об этом появилось в Telegram-канале Президента. Отмечено, что в ответ на доклады Зеленский дал ряд поручений.

"Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях. Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", — говорится в сообщении.

Министр обороны Рустем Умеров отчитался о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭС и о подготовке новых соглашений. В ответ на это Президент поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора, а также о результатах использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. В ответ Зеленский дал ряд поручений по дальнейшему усовершенствованию тактик Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Зеленского провели трехчасовое совещание по дронам и РЭБ. На заседании обновили планы производства по всем типам беспилотников.