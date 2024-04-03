Укр

Зеленский жестко ответил тем на Западе, кому не нравятся удары по российским НПЗ

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский об ударах по НПЗ Новость обновлена 03 апреля 2024, 15:47
Владимир Зеленский об ударах по НПЗ. Фото Коллаж "Телеграф"

Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков. А также посмотрят, как живут люди без света и воды.

Об этом сказал глава государства на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский поблагодарил "разные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопросы ударов по НПЗ на территории РФ, на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских ", — сказал он.

Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.

"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", — сказал Зеленский.

Напомним, во вторник, 2 апреля, беспилотники ударили по НПЗ и предприятию в Татарстане, где, вероятно, производятся "шахеды". Российские СМИ пишут об ударе двух БПЛА на заводы в Елабуге и Нижнекамске. Дроны впервые "достали" объекты на таком значительном расстоянии. Ведь между Украиной и Татарстаном – около 1200 км. Всего было два удара: на НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и на территории особой экономической зоны "Алабуга" за городом.

Во время атаки дронов на российские объекты в Елабуге все пострадавшие были студентами. Их "принудительно" заставляли собирать "Шахеды" для русской армии.

В России отреагировали на удар дальнобойного беспилотника по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане. Глава парламентского комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что армии РФ нужно срочно брать Киев, иначе атаки дронов не закончатся.

В ООН также отреагировали на удар БПЛА по Татарстану. В организации призвали не атаковать гражданских объектов.

Ранее "Телеграф" писал, что США и Франция разошлись во мнениях о том, как следует относиться к украинским ударам по территории России. Этот вопрос еще раз поднялся после того, как на российской территории взорвался очередной НПЗ.

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#Украина #НПЗ #ООН #РФ #Зеленские