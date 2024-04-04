Зеленський на Ставці заслухав Сирського та Умєрова: просування росіян зупинено

Зеленський дав низку доручень кожному з присутніх на Ставці

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій заслухав доповіді військових. Серед головних питань, що розглядалися — фронт, БПЛА, засоби РЕБ і протиповітряна оборона. Доповідали головком Сирський, міністр оборони Умєров та начальник Генштабу Баргилевич.

Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі Президента. Зазначено, що у відповідь на доповіді, Зеленський дав низку доручень.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", — йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. У відповідь на це, Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору, а також про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. У відповідь Зеленський надав низку доручень щодо подальшого вдосконалення тактик Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Зеленського провели тригодинну нараду щодо дронів та РЕБ. На засіданні, зокрема, оновили плани виробництва за всіма типами безпілотників.