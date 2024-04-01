У Зеленского провели трехчасовое совещание по дронам и РЭБ: какие решения приняты

Обновили планы производства по всем типам беспилотников

Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, провел совещание с военными и чиновниками по обеспечению Вооруженных сил Украины дронами и построению комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты воинов и техники от российских БПЛА.

Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале президента. Отмечается, что совещание длилось почти три часа и были обсуждены все срочные вопросы.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач. Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК. Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны вовремя реагировать на них" , – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что было принято несколько важных решений по упрощению процедуры закупок, импорту комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов.

Обсудили также проект построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.

"Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в феврале президент назвал "альтернативное решение" дефицита боеприпасов в ВСУ. Речь шла о производстве дронов.