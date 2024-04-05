Повторил страшилку Путина: Маск сделал странное заявление по поводу вступления Украины в НАТО

Маск боится вступления Украины в НАТО

Американский миллиардер Илон Маск пополнил список своих странных заявлений о войне в Украине и политике. На этот раз предприниматель явно намекнул, что он против вступления нашей страны в НАТО и опасается, что это может привести к ядерной войне.

Об это свидетельствует его комментарий, сделанный в соцсети X. Там он прокомментировал пост с заявлением генсека НАТО о том, что Украина "станет членом НАТО". В ответ на это Маск написал: "Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис". К своей публикации он прикрепил фильм о начале ядерной войны.

Стоит отметить, что пугать ядерной войной из-за вступления Украины в НАТО любит диктатор Путин. В связи с этим получается, что Маск буквально повторил его любимые страшилки.

Напомним, как ранее мы писали, Маск выдал, что не понимает смысла существования НАТО. В ответ на это Президент Латвии объяснил "непонимающему" Илону Маску, для чего существует Альянс.

Также мы сообщали, что ранее Маск высказался, что Украине нет смысла помогать. По его мнению, Путин не может проиграть эту войну. Он также считает, что от продолжения боевых действий Украина не выигрывает. Кроме того в окружении Маска нашли причину его странных высказываний. Близкое окружение бизнесмена утверждает, что он принимает наркотики. Более того, вместе с ним запрещенные вещества употребляют некоторые его партнеры.