Помогали подключить ЗАЭС к "Росатому": в Харькове задержали ученых, работавших на РФ

Преступники были задержаны в Харькове

Служба безопасности Украины задержала ученых. Они за деньги из России помогали подключить оккупированную Запорожскую АЭС к "росатому".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По её данным, преступники были задержаны в Харькове в результате многоэтапной спецоперации. Фигурантами являются шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавших на подсанкционный российский "Росатом".

Правоохранители выяснили, что по заказу компании из России они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций. В первую очередь речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

"Также представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины. Там фигуранты должны помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию ​​в энергетическую систему России", — говорится в сообщении.

Однако Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских пособников, пошагово задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для агрессора. Тем самым украинская спецслужба сорвала попытки "Росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям.

"По данным следствия, основным фигурантом производства является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с рашистами через своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды "Росатома". Контакт между собой поддерживали через популярный мессенджер и электронную почту. К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики. За сотрудничество с оккупантами фигуранты получали из России вознаграждение в криптовалюте. Денежные средства поступали на криптогаманцы подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам", — сообщает СБУ.

В настоящее время всем фигурантам уже сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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