Ещё одни любители Путина: СБУ задержала экс-депутата и автора фейковых видео с топ-военными

Агитаторы действовали в четырех областях

СБУ разоблачила пророссийских агитаторов в нескольких областях Украины. Среди них бывший депутат от запрещенной ОПЗЖ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Речь идет о четырех мужчинах. Они публично восхваляли диктатора Владимира Путина и оправдывали вооруженную агрессию России. Также они призывали к захвату власти в нашем государстве и героизировали военные преступления оккупантов.

В Винницкой области

Был задержан местный хакер, который с помощью компьютерных программ создал фейковое "видообращение" одного из бывших чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok. В этом выступлении звучали провокационные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины и совершению массовых беспорядков на улицах столицы. Таким образом, фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве и других регионах нашего государства.

В Киевской области

Задержан бывший депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ. По данным следствия, он позиционировал себя как "эксперт-политолог" и в собственном видеоблоге обнародовал кремлевские нарративы по агрессивной войне против Украины.

"Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал свой YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей", — говорится в сообщении.

На Прикарпатье

СБУ разоблачила сторонника депутата госдумы РФ Леонида Слуцкого – главу прокремлевской партии ЛДПР. Фигурант распространял на своей странице в Одноклассниках публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины.

В Донецкой области

СБУ задержала жителя Краматорска, идеологического сторонника рашизма. В российских соцсетях фигурант оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал русских оккупантов.

В настоящий момент следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Преступные действия агитатора из Винницкой области дополнительно квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Напомним, ранее мы писали о том, что российской пропагандистке телеканала "Russia today" Маргарите Симоньян СБУ сообщила о подозрении. Она известна тем, что призывала убивать украинских детей.