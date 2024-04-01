Работница детсада в Харькове корректировала удары РФ по городу: фото от СБУ

Ей грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской разведки, корректировавшего удары по Харькову. Злоумышленницей оказалась работница детского сада.

В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что, завербованная россиянами еще в 2023 году, злоумышленница в свободное от работы время помогала врагу попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре.

Для того чтобы направить огонь противника, обвиняемая получила от оккупационных войск геолокацию потенциальных целей и провела там дополнительную разведку. Находясь в непосредственной близости от цели, она скрыто наблюдала за ней, чтобы установить приблизительное количество находившегося там личного состава и военной техники.

Затем агент отправила информацию своему российскому куратору через мессенджер в виде текстового сообщения с координатами на карте Google. Согласно "отчету" агента, оккупационные войска готовили авиаудар с применением ракетного оружия и беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Однако СБУ разоблачила приспешницу россиян еще на начальном этапе разведки. Также в настоящее время были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

Задержание злоумышленницы

Задержали преступницу в собственном доме. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

Во время обысков в доме задержанного был обнаружен и изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — резюмирует СБУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре. В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.