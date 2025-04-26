Гороскоп на 27 апреля: чужие заботы у Близнецов, приступ самокритики у Дев

Некоторым придется подстраиваться под желания друзей и родственников

Каждый из нас сталкивается с проблемами в жизни, но они всегда временны. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 27 апреля, и рассказывает, как провести это воскресенье спокойно и с уверенностью даже при малейших непредвиденных ситуациях.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет способствовать продвижению вперед, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Захочется быстрых перемен, однако завтра окажутся особенно ценными терпение и советы более опытных людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Утром возможна небольшая полоса неудач, но уже к обеду все начнет улучшаться. Финансовым вопросам стоит уделить особое внимание, а обещания близким давать лишь тогда, когда вы уверены, что сможете их выполнить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергии дня сделают вас более чувствительными к эмоциям окружающих. Проявляйте участие в чужих заботах, но будьте осторожны: тщательно проверяйте информацию, особенно ту, что поступает от малознакомых людей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас могут начать волновать темы, связанные со здоровьем — и это очень правильный фокус внимания. Уделите завтра время своему самочувствию, начните избавляться от вредных привычек и пересмотрите свое отношение к жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможно придется учитывать желания друзей и родных, поддерживать беседы на не самые интересные темы, а также чаще оказывать моральную поддержку. Проявите терпение и внимание к близким — в будущем это обязательно будет вам на пользу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многие будут склонны к ворчливости. Велика вероятность, что раздражение обратится внутрь и вызовет приступ самокритики. Чтобы избежать негатива, лучше окунуться в приятные воспоминания или полностью погрузиться в работу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ориентируйтесь сразу на два источника — внутренний голос и здравый смысл. Если между ними возникнут противоречия или появится тревога — это сигнал, что выбранный путь расходится с тем, что предназначила вам судьба.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Открывается отличная возможность для воплощения своих желаний. Можно планировать крупные покупки, начинать новые проекты дома и в профессиональной сфере. День также благоприятен для занятий духовными практиками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно избегать обмана. Будьте честнее с окружающими, даже если правда, на первый взгляд, может усложнить ситуацию. Ложь завтра будет способна разрушить доверие и подорвать вашу репутацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Скромность станет вашим главным союзником в завоевании уважения окружающих. Заранее определитесь, на чем сконцентрировать свои усилия — на любовной сфере или рабочих делах. Успех сразу в двух направлениях маловероятен.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день постарайтесь воздержаться от пустых обещаний. Даже если придется сказать человеку неприятную правду, лучше выбрать искренность. Иначе можно потерять уважение верного друга или надежного коллеги.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День сулит множество сюрпризов. Старайтесь философски воспринимать мелкие неудачи и неурядицы, а плохое настроение разгоняйте улыбкой и любимыми делами. Это поможет быстрее восстановить силы и вернуть гармонию.