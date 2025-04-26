Сделайте эти 5 шагов — и кукуруза завалит вас урожаем: простая схема
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Вы сможете вырастить вкусную кукурузу прямо на своем участке
С наступлением теплых весенних дней многие дачники задумываются о посадке кукурузы — вкусной и полезной культуры. Чтобы получить богатый урожай, важно соблюдать несколько простых правил.
Кукуруза считается неприхотливым растением, однако для ее успешного роста важно соблюдать правильную технологию посадки, пишет agro-landing. Это теплолюбивая культура, поэтому торопиться с ее посевом в открытый грунт не стоит. Высаживать ее лучше в конце апреля или в начале мая, а иногда даже в июне.
Кроме того, важно правильно подобрать участок, где вы собирайтесь посадить кукурузу. Подходящее место — это хорошо освещенное, без тени и с умеренным уровнем влажности.
Как сажать кукурузу в открытый грунт: 5 шагов
- Высаживайте рядами по 3-4 штуки. Одиночные посадки нежелательны — это может затруднить опыление растений.
- Расстояние между рядами должно составлять около 50 см, а между кустиками — примерно 25 см.
- В подготовленных бороздках сделайте лунки, в каждую налейте по стакану воды. После того как влага впитается, положите в каждую лунку по 2-3 семени.
- Когда всходы появятся, оставьте самые крепкие ростки.
- После посадки грядки нужно обильно полить.
Кукуруза хоть и считается простой в уходе, все же требует постоянного внимания. Чтобы получить хороший урожай, важно помнить:
- поливайте растения при подсыхании почвы;
- удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту;
- по мере роста окучивайте стебли;
- рыхлите землю для сохранения влаги.
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