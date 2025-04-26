Сделайте эти 5 шагов — и кукуруза завалит вас урожаем: простая схема

Вы сможете вырастить вкусную кукурузу прямо на своем участке

С наступлением теплых весенних дней многие дачники задумываются о посадке кукурузы — вкусной и полезной культуры. Чтобы получить богатый урожай, важно соблюдать несколько простых правил.

Кукуруза считается неприхотливым растением, однако для ее успешного роста важно соблюдать правильную технологию посадки, пишет agro-landing. Это теплолюбивая культура, поэтому торопиться с ее посевом в открытый грунт не стоит. Высаживать ее лучше в конце апреля или в начале мая, а иногда даже в июне.

Кроме того, важно правильно подобрать участок, где вы собирайтесь посадить кукурузу. Подходящее место — это хорошо освещенное, без тени и с умеренным уровнем влажности.

Как сажать кукурузу в открытый грунт: 5 шагов

Высаживайте рядами по 3-4 штуки. Одиночные посадки нежелательны — это может затруднить опыление растений. Расстояние между рядами должно составлять около 50 см, а между кустиками — примерно 25 см.

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В подготовленных бороздках сделайте лунки, в каждую налейте по стакану воды. После того как влага впитается, положите в каждую лунку по 2-3 семени. Когда всходы появятся, оставьте самые крепкие ростки. После посадки грядки нужно обильно полить.

Кукуруза хоть и считается простой в уходе, все же требует постоянного внимания. Чтобы получить хороший урожай, важно помнить:

поливайте растения при подсыхании почвы;

удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту;

по мере роста окучивайте стебли;

рыхлите землю для сохранения влаги.

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