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Сделайте эти 5 шагов — и кукуруза завалит вас урожаем: простая схема

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Лучший способ посадки кукурузи на участке Новость обновлена 26 апреля 2025, 18:01
Лучший способ посадки кукурузи на участке. Фото freepik/Телеграф

Вы сможете вырастить вкусную кукурузу прямо на своем участке

С наступлением теплых весенних дней многие дачники задумываются о посадке кукурузы — вкусной и полезной культуры. Чтобы получить богатый урожай, важно соблюдать несколько простых правил.

Кукуруза считается неприхотливым растением, однако для ее успешного роста важно соблюдать правильную технологию посадки, пишет agro-landing. Это теплолюбивая культура, поэтому торопиться с ее посевом в открытый грунт не стоит. Высаживать ее лучше в конце апреля или в начале мая, а иногда даже в июне.

Кроме того, важно правильно подобрать участок, где вы собирайтесь посадить кукурузу. Подходящее место — это хорошо освещенное, без тени и с умеренным уровнем влажности.

Как сажать кукурузу в открытый грунт: 5 шагов

  1. Высаживайте рядами по 3-4 штуки. Одиночные посадки нежелательны — это может затруднить опыление растений.
  2. Расстояние между рядами должно составлять около 50 см, а между кустиками — примерно 25 см.
кукуруза растет на грядке
Фото: pixabay
  1. В подготовленных бороздках сделайте лунки, в каждую налейте по стакану воды. После того как влага впитается, положите в каждую лунку по 2-3 семени.
  2. Когда всходы появятся, оставьте самые крепкие ростки.
  3. После посадки грядки нужно обильно полить.

Кукуруза хоть и считается простой в уходе, все же требует постоянного внимания. Чтобы получить хороший урожай, важно помнить:

  • поливайте растения при подсыхании почвы;
  • удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту;
  • по мере роста окучивайте стебли;
  • рыхлите землю для сохранения влаги.

Напомним, что сейчас самое время высаживать огородные культуры. Ранее мы писали, когда и как правильно сеять фасоль.

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#Урожай #Кукуруза #Качан #Огород