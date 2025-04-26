Рядом с кем посадили Зеленского на похоронах Папы (фото)

Папу Франциска похоронили в Риме в базилике Санта-Мария Маджоре

На торжественной церемонии прощания с Римским Папой Франциском в Риме президент Украины Владимир Зеленский и первая леди сидели рядом с высокопоставленными лицами. А именно с президентом Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашом Шуйоком.

Об этом свидетельствуют опубликованные президентом фото. Заметим, что на таком широкомасштабном действе каждый из присутствовавших заранее знает свое место, ведь людей рассаживают организаторы мероприятия.

На фото видно, что рядом с первой леди Еленой Зеленской не сидел никто, а вот возле президента Украины была компания. По левую руку от него сидела президент Индии Драупади Мурму и президент Венгрии Тамаш Шуек с женой Анико Леваи. Драупади Мурму была одета в традиционное индийское бежевого сари с темно-синим цвета, а вот венгерский лидер выбрал сдержанный классический черный костюм с белой рубашкой. Первая леди Венгрии надела элегантное платье и черную шляпку.

Зеленский на похоронах Папы

Зеленский и первая леди на похоронах Папы рядом с президентом Индии

Что президента Индии говорила об Украине и нападении России

Драупад Мурму на протяжении всего полномасштабного вторжения не делала публичных заявлений непосредственно о войне в Украине. Но в апреле 2025 года во время официального визита в Словакию Мурму поблагодарила словацкую сторону за помощь в эвакуации граждан Индии из Украины в начале полномасштабного вторжения России. Тогда этот жест расценили как проявление солидарности и дружбы по отношению к Украине.

Что президент Венгрии говорил о войне в Украине

Позицию Венгрии довольно часто очерчивает премьер-министр Виктор Орбан, у которого есть немного пророссийские взгляды. Однако из последних заявлений именно Тамаша Шуйоко понятно, что он поддерживает Украину. Однако считает, что заключение мира должно быть как можно скорее, поэтому фактически поддерживает "миротворческие миссии" Орбана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят образы первой леди Украины и США на похоронах Папы Франциска.