В Украине масштабная воздушная тревога: в воздухе беспилотники и ракеты (обновляется)
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Власти призывают находиться в укрытиях
Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину. В стране ширится масштабная тревога.
4:20 Тревога не охватила только Волынскую область. Россияне выпустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС.
В общей сложности стратегических бомбардировщиков в воздухе около девяти. Об этом известили Воздушные силы. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство 04.15-04.30. Сообщается о беспилотниках на западе Украины — Львовщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, в центре и на востоке — Киевщина, Винницкая, Черкасская, Полтавщина.