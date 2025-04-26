Достаем пуховики: где в конце апреля ожидается до 0 градусов

Конец апреля готовит очередной погодный "сюрприз" для украинцев

Весенняя погода в Украине вновь демонстрирует свою капризную натуру. После "летнего" тепла, которое резко сменило прохладное начало апреля, украинцам придется столкнуться с еще одной резкой переменой.

Согласно информации Укргидрометцентра, впереди нас ждут две морозные ночи. Синоптики не исключают, что 27 апреля до -1 градуса можно будет видеть на западе страны, а 28 апреля — в остальной части.

Отмечается, что ночью воскресенья по всей территории Украины кроме Крыма и Приазовья, столбики термометра могут опускаться до 0… +5 градусов, но на западе и севере будет еще холоднее.

"Заморозки повредят раннецветущие деревья и растения", — предупреждают синоптики.

УГМЦ также сообщает, что следующие два дня будут относительно прохладными, хотя в большинстве областей будет сухо. Теплеть начнет лишь с 29 апреля, однако после этого в Украину придут дожди.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что начало мая тоже будет дождливым. Впрочем, резких падений температур и других аномальных скачков в прогнозах погоды пока не ожидается.