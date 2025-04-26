В России официально признали участие союзника в войне против Украины

Иностранные солдаты воевали в Курской области

В России впервые официально признали участие северокорейских солдат в войне против Украины. При этом там оценили их за "высокий профессионализм".

Об этом рассказал начальник российского генштаба Валерий Герасимов в отчете Владимиру Путину. Фрагмент его выступления был обнародован в российских пропагандистских каналах.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской народно-демократической республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами, оказали значительную помощь в "разгроме" вклинившейся группировки ВСУ", — сказал Герасимов.

Он охарактеризовал северокорейских военных, как проявивших "высокий профессионализм", а также похвалил их за "стойкость, мужество и героизм".

Как сообщалось ранее, первые сообщения о взятии в плен Силам обороны Украины солдат КНДР появились в январе 2025 года. Они позже рассказали, что думали, что воюют с солдатами Южной Кореи. В этом их уверяли агенты безопасности КНДР.

Стоит отметить, что в Украине и США северокорейских солдат не называли эффективными, поскольку их тактика больше напоминает советскую. Она плохо подходит к условиям современной войны и приводит к огромным потерям.