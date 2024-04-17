Вокруг Гуменюк разгорается скандал: журналисты выступили с гневным письмом, она ответила

Она называет все сказанное медийщиками неправдой

Глава Объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отреагировала на призывы журналистов к военному руководству отстранить ее из-за якобы препятствия освещения российских военных преступлений, не допуская журналистов. Она считает, что это абсолютная неправда.

Об этом Гуменюк сказала в эфире Радио Свобода 17 апреля. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования.

"То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке", – сказала Гуменюк, добавив, что это делалось "учитывая безопасность операций".

Дело в том, что 16 апреля на сайте Института массовой информации было опубликовано заявление, в котором более сотни медийщков призывают заменить Наталью Гуменюк на более компетентное человека. Они утверждают, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления РФ в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр попала в скандал после того, как довела жену военного до слез.