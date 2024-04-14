"Вы предали военных": Безуглая вступилась за Маляр и получила жесткий ответ сети

Безуглая считает, что Маляр сказала все верно, недостаточно эмпатично

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вступилась за Анну Маляр, которая довела до слез жену военного и нардепа Инну Совсун в ходе обсуждения демобилизации. Она считает, что все сказанное — правда, но доносить свою мысль нужно было совсем иначе.

Соответствующий пост Безуглая написала на своей странице в Facebook. Она поддержала мнение, что если начинается полномасштабная война, то никаких сроков мобилизации и демобилизации может не быть до окончания войны.

"Говорила она (Маляр, — Ред.) не простой "жене военнослужащего" и не о "муже-военнослужащем-штурмовике на нуле". Говорила она это опытному политику Инне Совсун, которая была у власти до 2019, а дальше вместе с Вакарчуком зашла в парламент, у которой муж медик. Кстати, где это ваше, "пусть родственники депутатов воюют". Ну вот, воюют", — написала депутат.

Также Безуглая обратила внимание, что Инна Совсун одна из немногих, кто не голосовал на законопроект по мобилизации.

"Инна не хочет пополнения в армии? Чтобы отправили на ротацию мужа? Поддерживает разделение на воюющих и других? Почему не голосовала?", — задается вопросами народная избранница.

Марьяна Безуглая также подчеркнула, что для избранника Совсун интенсивность труда якобы только усиливает его навыки как специалиста.

"При этом Александр Линчевский (в которых в отношениях состоит Инна Совсун, — ред.) – не рядовой пехотинец. Он хирург, тоже был у власти на политическом уровне, он прекрасно знал, куда шел. Кроме того, работа хирурга не в окопе, а интенсивность труда только усовершенствует навыки такого специалиста. Это совсем не о формате выживания в грязи разрушенных траншей под вражеским обстрелом, это о спасении таких воинов в стерильных операционных условиях", — добавила Безуглая.

Нардеп подчеркнула, что у нее с Маляр было много споров насчет военного учета женщин, расширению доступа журналистов на передовую и других тем.

"В то же время, у нас с Инной несколько успешных законодательных инициатив и мне она близка по взглядам и принципам, понятны ее эмоции и мы не раз сходились по поводу видения, которая все еще несправедлива система войска в Украине. Трудно писать. Так что здесь я об общем контексте, а не о личности", — объяснила депутат.

Безуглая отметила, что нужно "смотреть правде в глаза, а если мы будем хейтить говорящих правду, нас сожрут иллюзии".

Реакция сети

В комментариях под постом вместе с Анной Маляр также захейтили и Марьяну Безуглую

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Верховная Рада официально убрала из законопроекта пункт о демобилизации.