Навколо Гуменюк розгоряється скандал: журналісти виступили з гнівним листом, вона відповіла

Вона називає все сказане медійниками неправдою

Голова Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відреагувала на заклики журналістів до військового керівництва усунути її через перешкоди висвітлення російських воєнних злочинів, не допускаючи журналістів. Вона вважає, що це є абсолютна неправда.

Про це Гуменюк сказала в ефірі Радіо Свобода 17 квітня. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а пресцентр Сили оборони не порушив жодних наказів командування.

"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня у спрощеному порядку", – сказала Гуменюк, додавши, що це робилося "з огляду на безпеку операцій".

Річ у тому, що 16 квітня на сайті Інституту масової інформації була опублікована заява, в якій більше сотні медійників закликають замінити Наталю Гуменюк більш компетентною людиною. Вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у її зоні відповідальності та вимагають забезпечити доступ до районів Херсона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр потрапила до скандалу після того, як довела дружину військового до сліз.