"Вылила б ту краску ей на голову": в сети большой скандал из-за стеллы на Донбассе, отреагировали известные украинцы

Волонтер заявила, что на стелле не было никаких памятных надписей, а только реклама

Волонтеры в Донецкой области покрасили стеллу при въезде в регион. В сети такой поступок не оценили и напомнили, что это был не просто указатель, а памятное место, на котором оставляли свои послания военные. Некоторых из них уже нет в живых.

Фото и видео с места опубликовал канал "Типичный Покровск". Военные, волонтеры и обычные украинцы в большинстве своем негативно отреагировали на такой апгрейд.

На кадрах видно, как группа людей сдирает наклейки, которые оставляли на протяжении долгих лет военные, и закрашивает надписи. Также под видео указали, кто "навел красоту": волонтер из Покровска Виктория Черногор, а также Олег Боровик, Анатолий Шахов и Константин Деревинский.

Виктория Черногор

Боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух одной из первых высказалась на этот счет. Она отметила, что чувствует только боль, глядя на то, как уничтожается память о тех, кто защищал и продолжает защищать Украину.

"Мне больно. Это был памятный знак со сверхмощным смыслом и историей, а не просто сообщение о въезде в область. Там были подписи наших побратимов, которых уже нет в живых. Возможно, это так больно, потому что еще ничего не закончилось, а краской зарисовано, будто и ничего не было", — написала медик.

Так стелла выглядела до

Также раскритиковала окрашивание и нардеп Марьяна Безуглая. Она напомнила, что война в Украине продолжается и она одна для всех.

"На знаке Донецкой области закрасили все отметки военных. Считаю это еще одним свидетельством незрелости нашей культуры и отношения общества к тому, что война не для всех. Изменяться и ценить. Война у всех. Это так и следы Украины можно закрасить, как в Мариуполе", — написала народная избранница.

Известные фотографы Константин и Владислава Либеровы заявили, что хоть и не являются военными, но боль разрывает их изнутри, глядя на "обновленную" стеллу. Их поддержали и другие украинцы.

"Ну хотите красивую стелу на въезде — поставьте рядом новую. Эту не трогайте. На ней имена тех, благодаря кому вы можете заниматься этой фигней. Там буквально история, которая, к слову, еще продолжается…Самое смешное, что через полгода она не будет чистой и опрятной. Она выгорит, облупится и будет выглядеть еще хуже, но уже без имен тех, кто отдал жизнь за нашу свободу", — написали фотографы.

Сама Виктория Черногор, которая организовала покраску, в комментарии под видео поблагодарила всех, кто поддержал ее идею и заявила, что стелла — это не мемориал, а лицо (вероятно, области — ред.), в первую очередь.

"Эта стелла, слава богу, не принимает участие в боевых действиях и надписи благотворительных организаций и доставки пиццы ну так себе. Мемориалы — да, это помять. Флаги, которые очень красиво сделали, это память и теперь дополняют покрашенную стеллу. У каждого свое мнение, но поймут только жители Донецкой области, для которых важно мирное небо сейчас и жизнь, а стелла — напоминание, что Донбасс это Украина", — написала волонтер.

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