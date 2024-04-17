Украина суверенна, или "под властью Запада"? Во второе верит каждый четвертый украинец - опрос

Две трети украинцев верят, что Украина сохраняет суверенитет

Большая часть украинцев (68%) считают, что Украина сумеет сохранить свой суверенитет. Люди также уверены, что страна не находится под контролем Запада и власти способны принимать решения самостоятельно.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Результаты обнародованы на официальном сайте.

При этом 25% граждан уверены, что Украина в данный момент находится под контролем Запада. Руководство страны, по их мнению, выполняет команды зарубежных партнеров. Еще 7% опрошенных украинцев не смогли определиться со своим мнением.

"Некоторым нынешние показатели веры в настоящий суверенитет Украины могут показаться не столь высокими. Мы, к сожалению, раньше не задавали вопрос именно в такой формулировке.", — пояснили в институте.

Согласно опросу, среди граждан страны число тех, кто верит в "потерю суверенитета" выше среди людей, которые считают, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Киев для уступок. Но все же большинство опрошенных (60%) придерживаются противоположенного мнения.

Среди тех, кто считает, что Запад остается серьезным союзником Украины, только 15% считают, что наша страна в основном потеряла суверенитет. А 78% видят Украину суверенной и способной принимать собственные независимые решения.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, Украина прошла тест на состоятельность и в 2014 году, и особенно в 2022 годах. "Как бы ни старались враги (и некоторые "друзья") Украины создать другую реальность, но Украина состоялась как государство и Родина украинцев задолго до 2014 года", — убежден он.

Грушецкий отметил, что нынешние показатели свидетельствуют об интенсивном процессе строительства нации. Говорят цифры и о кристаллизации современной украинской гражданской нации, которая чувствует себя способной быть полноправным субъектом на международной арене.

Справка

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля. Участие в нем приняли 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины. Опрос не проводился и с гражданами за границей.

Напомним, в декабре Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос среди украинцев относительно готовности уступить территории в обмен на мир. Доля респондентов, готовых к этому шагу, возросла. Если в мае 2023 года на это согласились бы только 10%, то в декабре их количество выросло до 19%.

Ранее "Телеграф" писал, что количество украинцев, верящих в возвращение к границам 91 года, упало ниже 50%.