"Ситуация сложная": Дуда сделал новое заявление насчет войны и возможных переговоров с РФ

Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий

Президент Польши Анджей Дуда назвал ситуацию в Украине "очень сложной". Он призвал сделать "все возможное", чтобы Киев смог вернуть оккупированные российскими захватчиками территории.

Такое заявление польский лидер сделал в интервью LRT. И добавил, что победа Украины — это знак того, что "международное право действует".

"Ситуация в Украине очень сложная… Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует", – заявил Дуда.

По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина нуждается в непрерывной помощи партнеров. Дуда акцентировал на том, что в данный момент нашей стране критически не хватает боеприпасов.

Говоря о потенциальных переговорах о мире с РФ и возможных уступках, польский президент отметил, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".

"Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", – сказал Дуда.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что для Украины в войне с российской агрессией наступил "крайне важный момент". Украине нужно оказать больше помощи от союзников.

У Украины есть снаряды для обороны. Но нет необходимого количества оружия для наступательных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша пообещала предоставить Украине помощь в защите неба. Речь идет о передаче нашей стране ракет для систем противовоздушной обороны советского образца, оставшихся на польских складах со времен пребывания страны в составе социалистического лагеря.