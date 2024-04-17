Україна суверенна, чи "під владою Заходу"? У друге вірить кожен четвертий українець – опитування

Дві третини українців вірять, що Україна зберігає суверенітет

Більшість українців (68%) вважають, що Україна зможе зберегти свій суверенітет. Люди також впевнені, що країна не перебуває під контролем Заходу і влада здатна приймати рішення самостійно.

Про це свідчать дані опитування КМІС. Результати оприлюднено на офіційному сайті.

При цьому 25% громадян впевнені, що Україна зараз перебуває під контролем Заходу. Керівництво країни, на їхню думку, виконує команди зарубіжних партнерів. Ще 7% опитаних українців не змогли визначитись зі своєю думкою.

"Деяким нинішні показники віри в справжній суверенітет України можуть здатися не такими високими. Ми, на жаль, раніше не ставили питання саме у такому формулюванні.", — пояснили в інституті.

Згідно з опитуванням, серед громадян країни кількість тих, хто вірить у "втрату суверенітету", вища серед людей, які вважають, що Захід втомився від України і хоче натиснути на Київ для поступок. Але все ж таки більшість опитаних (60%) дотримуються протилежної думки.

Серед тих, хто вважає, що Захід залишається серйозним союзником України, лише 15% вважають, що наша країна здебільшого втратила суверенітет. А 78% бачать Україну суверенною та здатною приймати власні незалежні рішення.

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, Україна пройшла тест на спроможність і у 2014 році, і особливо у 2022 роках. "Як би не старалися вороги (і деякі "друзі") України створити іншу реальність, але Україна відбулася як держава і Батьківщина українців задовго до 2014 року", — переконаний він.

Грушецький зазначив, що нинішні показники свідчать про інтенсивний процес будівництва нації. Говорять цифри і про кристалізацію сучасної української громадянської нації, яка почувається здатною бути повноправним суб’єктом на міжнародній арені.

Довідка

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого. Участь у ньому взяли 1052 респонденти. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювали владу України. Опитування громадян не проводилось за кордоном.

Нагадаємо, у грудні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування серед українців щодо готовності поступитися територією в обмін на мир. Частка респондентів, які готові до цього кроку, зросла. Якщо у травні 2023 року на це погодилися б лише 10%, то у грудні їхня кількість зросла до 19%.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість українців, які вірять у повернення до кордонів 91 року, впала нижче 50%.