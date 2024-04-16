Байдену критически важно прекратить две войны: тревожный анализ от эксперта из Израиля

Президент США хочет усадить Украину за стол переговоров

Администрации президента США Джо Байдена критически важно прекратить войны в Украине и Израиле до президентских выборов. Они должны состояться осенью 2024 года.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил израильский востоковед-иранист, доктор наук Гершон Коган. По его словам, войны — это прямая угроза кошельку американского налогоплательщика.

"Никто не хочет услышать вопрос: "На что идут наши деньги? Кого мы финансируем и насколько эффективно, если войны не прекращаются?" Кроме того, Трамп дышит в спину с заявлениями: "Если бы я был у власти, этих войн бы не было". И обещает: приду к власти — моментально прекращу военные конфликты", – подчеркнул Коган.

Эксперт отметил, что в случае прекращения этих войн до выборов, Байден выйдет из этой ситуации победителем-миротворцем. По словам Когана, именно поэтому американский президент сейчас активно "сажает за стол переговоров Украину и не дает оружия – чтобы Украина была более сговорчивой". Также, по его мнению, именно поэтому Байдне мешает Израилю в операции в Рафахе на юге Сектора Газа.

"На самом деле сейчас отношения между Израилем и США очень сильно остыли. США давят, чтобы Израиль прекратил операцию в Секторе Газа как можно быстрее. С другой стороны, США не могут позволить Ирану развязать войну, потому что это против интересов Америки. Но и Израилю победить он тоже не может дать, поскольку на Байдена сильно давит левое крыло демократов", — подытожил Коган.

Детальнее о том, почему израильтяне спокойны и собраны, об истории взаимоотношений Ирана и Израиля, почему Ирану невыгодно повторять массированную атаку на Израиль и вероятных сценариях развития событий, читайте в полной версии интервью Гершона Когана "Телеграфу": Иран сейчас на пике: что говорят в Израиле о новой войне на Ближнем Востоке, и при чем здесь Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Иран применил при нападении 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля", в том числе баллистические ракеты. Часть БПЛА сбили американские и британские истребители.