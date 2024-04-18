У отечественного ВПК новый рекорд: Зеленский рассказал, сколько САУ "Богдана" производим сейчас

По словам Президента, в мае будет еще больше

Украина продолжает быстрыми темпами наращивать собственную боеспособность. В частности, стало известно, что снова возросло количество самоходных артиллерийских установок "Богдана", которое Украина способна производить за один месяц.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Президента. Если в декабре прошлого года количество САУ, которое было способно изготовить наша оборонка, составляло всего шесть единиц, то уже в апреле мы говорим о десяти.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше еще больше", — сообщил Зеленский.

Среди прочего, написал Президент, был заслушан доклад Главкома Сырского по поводу текущей ситуации на фронте и результатов удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "калибров", на Каспий", — сообщил Президент в своем ежедневном отчете о ситуации в Украине.

Заседание с участием Зеленского

Также, как сообщил Зеленский, МВД доложило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками. Кроме того, во время онлайн-заседания обсудили методы борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах.

"Сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ней справиться", — сообщил Президент.

Напомним, ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что Украина увеличила объем производства САУ "Богдана". В начале апреля речь шла о 8 единицах техники в месяц.