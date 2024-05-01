Сцена в "огне": появились кадры из второй репетиции alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 (видео)

Исполнители предстали в новых образах и с невероятными декорациями

Уже в считанные дни состоится Евровидение 2024. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil провели вторую репетицию выступления и показали, как будет выглядеть сцена и их новые костюмы.

Исполнительницы предстали в светлых нарядах на огненном фоне. Фрагментом видео поделились на suspilne.media.

На сцене исполнительницы без танцовщиков и бэквокала. Певицы предстали в светлых нарядах и с доспехами. Jerry Heil босиком покоряет вершину "горы" – каменной декорации. Позади нее огненные вспышки на огромном экране, интенсивность которых увеличивается.

Стоит отметить, что номер представительниц Украины на Евровидении 2024 года поставила режиссер Таню Муиньо, номинантка двух премий Грэмми. Она также срежиссировала клипы для Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, Дуа Липы, Дженнифер Лопес и т.д.

Напомним, что 68-й песенный конкурс Евровидения 2024 состоится в шведском городе Мальмё. alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" выступят в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал состоится 9 мая, гранд-финал — 11-го. Ведущие конкурса Евровидение 2024 – шведская шоувумен и комикеса Петре Меде, а также канадская актриса и модель Малин Акерман.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спикером от Украины Евровидении 2024 года стала украинская певица Джамала. Именно она объявляет баллы украинского национального жюри конкурсантам в прямом эфире гранд-финала 11 мая.