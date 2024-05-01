США вводят новые санкции против России: под раздачу попали компании из шести стран

Санкции коснулись не только России, но и компаний из шести других стран

В США приняли новый пакет санкций против компаний из России и других стран, которые помогают обходить уже введенные санкции. Всего в документе числится около 200 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает министерство финансов США. Отмечается, что новый пакет коснется российского ВПК, а также ее программ по разработке химического и биологического вооружения.

Также санкции были введены против физических и юридических лиц, которые помогают россиянам закупать компоненты для производства вооружения или другой продукции военного назначения.

Таким образом помимо россиян в черный список попали более полусотни человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Их считают причастными к закупкам оборудования для российской оборонки из-за рубежа.

Еще один блок санкций направлен против основных поставщиков хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы, которые используются при изготовлении взрывчатых веществ. В этом контексте отмечаются поставщики из Китая.

Дополнительно Минфин внес в черный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Напомним, в первой половине апреля Великобритания и США ввели санкции против России. Новые ограничения касаются поставок алюминия, меди и никеля. При этом металлы, произведенные до 13 апреля 2024 года, смогут и дальше продаваться на бирже.