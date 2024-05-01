Кризис вокруг власти в столице не утихает. В парламенте проигнорировали заседание комиссии Киевсовета по проблемам города

В городском совете заявляют, что назрело немало острых вызовов, а центральная власть не идет на встречу. У "слуг народа" — свои аргументы

Нормальной работы и конструктивного взаимодействия Киевского городского совета (КГС) с монобольшинством в парламенте по поводу обновления закона о столице и на уровне парламентской Временной специальной комиссии (ВСК) по Киеву не было, и сейчас конструктив тоже полностью отсутствует. Об этом в среду, 1 мая, на заседании Временной контрольной комиссии (ВКК) Киевсовета по вопросам взаимодействия с центральными властями заявил сопредседатель фракции УДАР, глава ВКК Дмитрий Белоцерковец, сообщает журналист "Телеграфа".

— К сожалению, сейчас Верховная Рада не демонстрирует конструктивного взаимодействия. Как по проекту Закона о столице не было нормального общения нардепов с Киевсоветом и с Общественным советом Киева в том числе, так же и на уровне ВСК… Как только в ВР создали ВСК и мы создали Временную контрольную комиссию горсовета, предложили проводить заседание ВСК, ТКК и Общественного совето вместе в зале Киевсовета. К сожалению, наше обращение проигнорировали. Я считаю, что это был бы эффективный инструмент взаимодействия. Однако, к сожалению, не сложилось, — сказал он, добавив, что накануне приглашал главу ВСК, нардепа Виталия Безгина, но это приглашение тот "проигнорировал".

По словам Белоцерковца, на сегодняшний день назрели три системных проблемы в диалоге городских властей с Верховной Радой, а именно — качественное взаимодействие с парламентом по наиболее острым вопросам столицы (укрытия, защита культурного наследия, сужение городского самоуправления, несправедливое перераспределение налога с физлиц в пользу госбюджета тому подобное); подотчетность районных госадминистраций в Киеве городской общине, в частности, Киевсовету; а также функционирование в столице райсоветов.

В свою очередь глава Общественного совета при КГГА, экс-нардеп Геннадий Кривошея отметил, что в некоторых моментах отношений центральных и городских властей он все же видит политическую составляющую.

— Я всегда говорил, что общественность и Общественный совет аполитичен. Мы не принимаем участия в каких-либо политических моментах, но, анализируя эту ситуацию и конфликты, за которыми наблюдаем, говорим, что политика на сегодняшний день во многих моментах где-то, возможно, останавливает и мешает развитию как местного самоуправления, так и налаживанию тесного контакта местной власти с органами госвласти, в том числе с нашим законодательным органом — парламентом… Поэтому мы за то, чтобы максимальное количество представителей городского совета — депутатов, избранных общиной, — принимали активное участие в заседаниях парламентской ВСК, — сказал общественный деятель.

Члены Общественного совета предложили персонально приглашать на заседание ВКК парламентариев-мажоритарщиков из Киева (13 нардепов представляют "Слугу народа"), а также других членов спецкомиссии по Киеву, чтобы совместно и без политики работать над проблемными вопросами столицы.

В то же время глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заверил, что никакой политики в работе парламентской ВСК нет, "но нам, как депутатам Киевсовета, необходимо заниматься "Киевводоканалом", "Киевским метрополитеном", вывозом мусора, обслуживанием ЖКХ, а не перемешивать все и не делать никаких политических заявлений, разрабатывать какие-то политические инициативы… Находясь в Киевсовете, половина зала делает какие-то политические заявления и обсуждаются не хозяйственные вопросы, а звучат заявления той или иной фракции".

В комментарии "Телеграфу" на уточняющий вопрос, почему глава ВСК Безгин не пришел по приглашению Белоцерковца в Киевсовет, сказал следующее: "Я не могу за него дать ответ, не знаю. Я могу отвечать за Витренко, могу отвечать за работу депутатской фракции "Слуга народа" в Киевсовете, а отвечать за народного депутата — нет. Не знаю, какие у него планы, и графика его я не формирую".

— Депутаты Киевсовета, Общественный совет КГС должны заниматься решением текущих хозяйственных проблем киевлян, связанных со сферой ЖКХ, с метрополитеном, качеством воды и дорог, а не устраивать какие-то политические разборки, кого-то куда-то приглашать. У каждого есть телефон и коммуникация – пусть обращаются, — добавил он.

От комментариев "Телеграфу" народный депутат Виталий Безгин по поводу заседания комиссии Киевсовета воздержался.

Справка: 22 февраля текущего года ВР создала ВСК по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева во время действия военного положения. Главной задачей является подготовка законодательных изменений, чтобы якобы вывести систему управления столицей из хаоса. Возглавляет эту ВСК Виталий Безгин.

В свою очередь Киевская мэрия создала временную контрольную комиссию (ВКК) по взаимодействию органов местного самоуправления Киева с ВР, Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами.

Как сообщалось, 23 апреля в Верховной Раде Украины состоялось второе заседание ВСК по Киеву, на которое не пришел мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник заявил, что на самом деле ВСК не пытается профессионально разобраться в вопросах, которые нужно помогать решать столице. По его словам, "тратить время на такие посиделки" он "не видит смысла".

Также "Телеграф" писал, что дважды на заседание ВСК не мог попасть Белоцерковец, а его попытка пройти на обсуждение 23 апреля завершилась стычкой с нардепами.