Электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны назвали точную дату запуска в Украине

Приложение запустят тогда же, когда вступит в силу закон о мобилизации

Как и предусмотрено новым законом о мобилизации, электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая. В настоящее время он находится в разработке.

Об этом рассказала заместительница главы Минобороны по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода. По ее словам, сейчас ведомство получает все необходимые документы, чтобы он был доступен украинским гражданам.

"Собственно, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно – номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦПАУ или через электронный кабинет военнообязанного", — сказала она.

Черногоренко отметила, что сам кабинет будет представлять собой мобильное приложение, которое можно загрузить через App Store или Google Play Market. По ее словам, в приложении будет простая функция авторизации, в ходе которой надо заполнить три поля и получить информацию с базы данных "Оберег", чтобы посмотреть, какие данные есть по человеку в реестрах.

То есть обновить данные можно будет без визита в ТЦК, а исключительно дистанционно.

"В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и далее будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК… Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе и из-за границы", — добавила она.

Замминистра выразила убеждение, что этим функционалом будут пользоваться 70-80% всех военнообязанных, так как это гораздо удобней, чем ходить в ТЦК.

Отметим, что согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК для обновления данных. Информацию можно актуализировать через электронный кабинет. На это дается 60 дней