Оправдание обстрелов гей-парадами и сдача журналистки ФСБ. Чем известен митрополит Лука

Батюшка говорил, что Украиной руководит враг рода человеческого

СБУ провела обыски у митрополита УПЦ МП Луки из Запорожья. В этот же день священнику сообщили о подозрении в разжигании религиозной ненависти. Мол, тот публично пренебрежительно высказывался о прихожанах других конфессий. Поэтому расшатывал ситуацию во фронтовом регионе в пользу России.

Глава Запорожской епархии УПЦ МП уже не раз попадал на страницы СМИ благодаря своим скандальным поступкам и высказываниям. "Телеграф" рассказывает о нем подробнее.

Досье

В миру Андрей Коваленко, 52 года, является уроженцем Донецкой области. Начинал религиозную деятельность в родной области, а с 2005 г. был клириком в Полтавской епархии.

Митрополит Лука

В 2010 году Андрей Коваленко был назначен управителем Запорожской и Мелитопольской епархий, а в 2016 году настоятель УПЦ МП Онуфрий ввел его в сан митрополита. В декабре 2022 г. решением СНБО против митрополита были введены персональные санкции.

Сдал журналистку оккупантам

В марте 2022 года митрополит Лука отвечал за гуманитарную колонну, которая ехала из Запорожья во временно оккупированный Бердянск. На блокпосте Лука сдал украинскую журналистку издания Hromadske Викторию Рощину российскому ФСБ. После чего Рощина попала в плен.

По воспоминаниям Рощиной, во время общения оккупанты говорили: "Лука в колонне главный и он от тебя отказался".

В тот же день пропагандисты опубликовали видео, где Лука говорит, мол, движение по гуманитарной колонне проходит с "искушением", поскольку в ней обнаруживают агентов с удостоверением журналистов.

Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ

15 марта 2022 года в своем Телеграмм-канале Лука заявил, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве и потому украинцы против Бога и заслуживают участия Содома и Гоморры.

Затем повторно в общении с BBC Лука оправдывал российские бомбардировки украинских городов поддержкой ЛГБТ в Украине. Мол, это одна из причин:

Украиной руководит "враг рода человеческого"

В 2023 году комментировал выселение монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры и сказал, что это гонение церкви. Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

Причиной Куреневской трагедии стало закрытие Киево-Печерской лавры и отметил, что сейчас Украиной руководит враг рода человеческого.

В первые дни войны беспокоился… ругательством

В марте 2023 года церковника с Юга Украины начал беспокоить "действительно важный" для этого региона вопрос. Это матерные слова, которые "гневят Бога". Мол, потому Господь не будет слушать молитв и наоборот всех накажет.

Ругатели в соцсетях, по телевизору и на биллбордах митрополит посвятил целое гневное сообщение в своем Telegram-канале:

"Даже если все армии мира соберутся вместе, они не смогут нам помочь, если на то не будет воли Божьей. Но для того, чтобы Господь пришел к нам на помощь, нужны прежде всего наши молитвы и покаяния. Однако есть надежный способ сделать так, чтобы Бог не только не слышал наших молитв, но и с гневом обратился против нас".

Сообщение митрополита Луки

"Америка воюет с россией руками граждан Украины"

Является сторонником тезиса, что Украина находится под внешним влиянием, а Америка воюет с россией руками граждан Украины

Май 2021 года. Публикует сообщение, которое начинается словами "уже всем понятно, что Украина находится под полным внешним управлением":

"Америка воюет с Россией руками граждан Украины. НАТО не нужно рисковать своими солдатами и оружием. Все, что им нужно, – это управлять теми людьми, которые управляют нашей страной. Но не только война является сферой интересов Америки на подвластной им территории. наши земли, природные ресурсы, а также ограниченное количество рабов, работающих на них. Собственно Америка делает в нашей стране то же, что планировал делать и Гитлер после захвата наших земель".

Как поздравил с Днем независимости 24 августа 2021:

"Даже не посол США, а какой-то чиновник из Америки рассказывает нашим министрам, что нужно делать. Внешнее управление страной уже даже не скрывается СМИ. Об этом говорят как о факте, что само собой разумеется. Для чего нужна Украина Америке всем понятно, имеет здесь свои геополитические интересы".

Оправдал отказ отпеть малыша

В 2018 году оправдал отказ священника отпеть в церкви УПЦ МП трагически погибшего малыша. Мол, ребенок был крещен в церкви УПЦ КП, а крещение людей священниками УПЦ КП якобы не является крещением вовсе.

"Согласно канонам нашей церкви мы не можем совершать обряд по отношению к прихожанам других конфессий. Священник сделал правильно, ибо если бы он нарушил каноны, должен бы за это нести ответственность перед Богом. Ни родители, ни священник в сложившейся ситуации не виноваты, ответственность" несет ритуальная служба, которая обратилась не в ту церковь", — сказал Лука.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о скандальном настоятеле Святогорской лавры УПЦ МП Арсения. СБУ сообщила о подозрении священнику 24 апреля.