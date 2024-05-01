Данные в ТЦК уже можно обновлять: что изменится для мужчин с конца мая

Эти данные нужно было уже обновить давно

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) у украинцев будет 60 дней, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Если этого не сделать можно получить наказание, которое уже будет серьезней, чем то, что применяют сегодня.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный отметил, что все эти данные нужно было уже обновить давно и, естественно, можно обновить прямо сейчас, не дожидаясь пока новый закон вступит в силу.

"Норма, о которой вы спрашиваете, еще не вступила в силу, но если в течение отведенного времени не обновить данные, то это повлечет административное наказание — гражданин получит штраф по статье 210 КУоАП, а если не сделать это в течение 60 дней после вступления в силу Закона, то будет применена статья 210-1", — рассказал Истомин и объяснил, что новая статья 210-1 отличается куда более суровым наказанием "Статья 210 — нарушение правил военного учета. В особый период ею предусмотрен штраф 50—100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850—1700 гривен. А статья 210-1 – это уже нарушение законодательства о мобилизации. И штраф за это в особый период уже 300—500 не облагаемых минимумов (5100—8500 гривен). Конечно, это гораздо чувствительнее для кошелька рядового гражданина".

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.