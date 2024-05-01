McDonald's продолжит открываться на заправках Украины: с какими АЗС ведут сотрудничество

В планах сети ресторанов быстрого питания сотрудничество с тремя крупными игроками топливного рынка Украины

McDonald's планирует развивать в Украине партнерские программы с сетями АЗС. Первое такое заведение было открыто летом 2023 года, но останавливаться на этом компания не намерена.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак. Он отметил, что сотрудничество планируют расширять уже в 2024 году.

Стефурак отметил, что первый McDonald's был открыт летом 2023 года возле автотрассы М-06 Киев-Чоп рядом с Житомиром. Он расположен рядом с АЗС WOG. В дальнейшем подобные заведения хотят открывать в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

"Это пример партнерского проекта, суть которого состоит в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей", — сказал директор по развитию McDonald's в Украине.

Вместе с тем он добавил, что сейчас ни одна из сетей заправок не имеет эксклюзивного права работы с McDonald's. В планах сети ресторанов быстрого питания наладить сотрудничество с ключевыми игроками рынка — заправками WOG, а также KLO. Вдобавок к этому уже строится заведение рядом с заправочной станцией ОККО в Одессе, но расположен он будет в городе, а не на трассе.

"Мы ориентируемся исключительно на локацию и взвешиваем, насколько она отвечает нашим требованиям. Это не экспериментальные проекты, а часть проработанной стратегии, определяющей, в каких местах будет целесообразно построить новый McDonald's. Мы открыты к сотрудничеству с разными партнерами, ведь для нас ключевой была и остается локация", — сообщил директор по развитию сети.

Также "Телеграф" сообщал, что в конце 2023 года в Украине работало 100 заведений McDonald's. Ресторан быстрого питания закрылся с началом полномасштабного вторжения и только начинает возобновлять работу.