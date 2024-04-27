"Боруссия" Д - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Первая игра состоится в Дортмунде

В среду, 1 мая, "Боруссия" Д примет "Пари Сен-Жермен" в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСЖ.

В прямом эфире в Украине первую игру между "Боруссией" Д и ПСЖ покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

ПСЖ и "Боруссия" Д подходят к игре в разном настроении. Парижане уверенно лидируют в Лиге 1, а вот дортмундцы по итогам сезона в Бундеслиге могут оказаться вне зоны Лиги чемпионов. Для французской команды вылет от немцев станет провалом, а вот "Шмелям" нечего терять и они вполне могут пошуметь в Европе. Игра "Боруссия" Д — ПСЖ состоится в Дортмунде (Германия) на "BVB-Штадионе".

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов французский суперклуб выбил испанский "Реал Сосьедад", а в 1/4 финала парижане сломили сопротивление "Барселоны". "Боруссия" Д в 1/8 финала ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, а в четвертьфинале прошла испанский "Атлетико".