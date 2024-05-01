Зеленский устроил масштабные перестановки в СБУ: детали

В нескольких областях поменялось руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве региональных управлений Службы безопасности. Речь идет о смене руководителей в четырех областях.

Об этом говорится в тексте соответствующих указов на сайте главы государства. Новое руководство получили управления СБУ в Николаевской, Волынской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Отмечается, что был уволен глава СБУ в Николаевской области Дмитрий Неведров, отныне он будет руководить ведомством в Днепропетровской области.

За Николаевскую область будет отвечать Николай Лысенко, которого перед назначением уволили с должности главы СБУ Волынской области.

В Волынскую область будет направлен уволенный с должности главы СБУ Полтавской области Иван Рудницкий.

Также сообщается об увольнении руководителя управления в Кировоградской области Сергея Кононенко, которого переведут на Закарпатье.

Как сообщалось ранее, указом Зеленского также был уволен глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он стал фигурантом громкого скандала после того, как журналисты нашли у его семьи недвижимость за десятки млн гривен.