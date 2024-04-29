"Боруссия" Д - ПСЖ: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Германии

В среду, 1 мая, "Боруссия" Д примет "Пари Сен-Жермен" в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне "Реал" выбил из турнира главного фаворита.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСЖ. Встреча состоится в Дортмунде (Германия) на "BVB-Штадионе", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Боруссия" Д — ПСЖ — начало в 22:00 (обновляется)

ПСЖ решил все вопросы о чемпионстве во Франции, а вот "Боруссия" Д продолжает борьбу за топ-4 в Германии, рискуя остаться без путевки в Лигу чемпионов 2024/25. Дортмундцы попытаются дать отпор французскому гранду, несмотря на прогноз букмекеров, которые не верят в немецкий коллектив.

Добавим, что матч "Боруссия" Д — ПСЖ покажут в Украине в прямом эфире. Ответный поединок состоится 7 мая в Париже.

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов французский суперклуб выбил испанский "Реал Сосьедад", а в 1/4 финала парижане сломили сопротивление "Барселоны". "Боруссия" Д в 1/8 финала ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, а в четвертьфинале прошла испанский "Атлетико".