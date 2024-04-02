Уже больше, чем говорил Зеленский: Украина увеличила объем производства САУ "Богдана" — СМИ

"Богдана" удивляет эффективностью на фронте

Украина увеличила мощности производства самоходных артиллерийских установок "Богдана". Если в декабре прошлого года, по словам президента Украины Владимира Зеленского, количество произведенных САУ составляло шесть единиц, то сейчас это уже восемь.

Об этом пишет The New York Times. По данным издания, такой рост производственных мощностей сигнализирует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в Украине.

В начале российского полномасштабного вторжения в Украину на вооружении ВСУ была только одна "Богдана". Однако это единственное оружие, созданное в Украине в 2018 году и способное стрелять снарядами калибра НАТО, оказалось удивительно эффективным. Ее поставили на производство, постепенно увеличивающее мощности.

И это происходит в тот ключевой момент, когда российская военная машина уже в 4 раза увеличивает производство оружия в круглосуточных операциях. Также издание отмечает, что украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство в комплектовании старых систем вооружения более современной огневой мощью.

Согласно документам украинского правительства, с которыми ознакомилась The New York Times, только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем они производили до войны, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.

Согласно анализу военного бюджета Украины до 2030 года, проведенного оборонной разведывательной компанией Janes, ожидается, что в этом году финансирование исследований и разработок вырастет в восемь раз — до 1,3 миллиарда долларов из 162 миллиона долларов. Военные закупки подскочили к прогнозируемому 20-летнему максимуму почти в 10 миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с довоенным уровнем.

Ранее "Телеграф" писал, что артиллерийская система украинской разработки 2С22 "Богдана" не только эффективно работает по врагам, но еще и способна выдержать прямое попадание, сохранив жизнь экипажа. Фото и видео по установке по прилету сделали сами бойцы, и они были опубликованы на канале "Оперативный ВСУ".