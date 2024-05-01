Можно и нужно бить. Три вида санкций, чувствительных для России

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления специально для "Телеграфа" объяснил, как ограничить поступления в бюджет страны-агрессора.

Ситуация с санкциями против России выглядит всё более сложной. Стало известно, что ряд западных банков, которые остались работать в РФ, платят сотни миллионов евро налогов в бюджет страны-агрессора, где к тому же растет число долларовых миллиардеров.

Тема конфискации российских активов муссируется давно, но особых подвижек, особенно в Европе, не просматривается. А США разрешили проводить операции с российскими банкам и для расчетов в сфере энергетики.

Еще, наверное, в 2018 году Украинский институт будущего делал исследование, которое называлось "Пределы прочности России". Одним из важных источников наполнения бюджета РФ были и есть доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Поэтому ключевое действие – самые правильные санкции – те, что ввели ГУР вместе с СБУ. Речь об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это снизило производство нефтепродуктов на 15%. И, так или иначе, снижает поступления в российский бюджет.

Таких "ударных" санкций, конечно, недостаточно. Потому важно эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Как и вторичные санкции – за обход тех или иных ограничений. Это и теневой флот, и то, как через страны бывшего СССР, Ближнего Востока, россияне обходят санкции, создавая компании-прокладки, якобы выступающие покупателями (а на самом деле – транзитерами).

Применение санкций как к физическим, так и к юридическим лицам, помогающим стране-агрессору обходить ограничения является тем инструментом, который можно и нужно добавить к существующим.